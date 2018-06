Statisíce lidí protestují v Americe proti rozdělování rodin imigrantů

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Merkelové teče do bot, kontroverzním dopisem chtěla uklidnit koalici

Informovala o tom agentura AP. Celkově bylo na dnešek naplánováno více než 700 protestních pochodů po celé zemi.

Spojené státy od května zpřísnily postup vůči imigrantům, kteří nelegálně vstoupí do USA. Zatímco dopadení dospělí migranti putovali do vazby, děti jim byly odebrány a umístěny do detenčních center.

Sporná praxe rozdělování rodin vyvolala u americké veřejnosti i politiků pobouření, což amerického prezidenta Donalda Trumpa přinutilo vydat dekret, kterým odebírání dětí zastavil. Kongres se ale dosud neshodl na návrhu zákona, který by problematiku přistěhovalectví zevrubně řešil.