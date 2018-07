Rozhodla mexické volby Moskva? Rusko v stále větší míře se snaží získat vliv v Latinské Americe

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Češi a EU? Většina by opětovný vstup podpořila, největší úspěch má u mladých

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Bývalý poradce pro národní bezpečnost Spojených států amerických H.R. McMaster již minulý prosinec varoval, že Rusko se pokusí ovlivnit mexické volby. S podobným úvahou přišel též ministr zahraničí Rex Tillerson. Mexičtí úředníci nicméně sdělili, že nenašli žádné důkazy a Rusko obvinění popřelo.

Podle některých analytiků nicméně mexické volby představovaly ideální krajinu pro ruské vměšování. Ačkoliv podle specialistů ruským cílem bylo spíše přispět k většímu napětí v již tak polarizovaných mexických volbách než podpořit konkrétního kandidáta, podezření z ruské pomoci se vznášelo především kolem Lópeze Obradora (známého pod jeho iniciály AMLO).

Např. digitální stratég Manuel Cossío Ramos, tvrdil, že našel známky ruského vměšování v případě sociálních médií. Podle jeho zjištění okolo 4 miliónů příspěvků o Lópezovi Obradorovi bylo na sociálních sítích uvedeno mimo Mexiko, z toho 63% jich vzešlo z Ruska a 20% z Ukrajiny.

Nicméně, jiní analytici nenašli žádnou podobnou evidenci. Lópezův tým obvinil Cossía z podjatosti. Cossío se opravdu netajil svým negativním postojem k Lópezovi. AMLO sám vtipkoval ohledně obvinění z ruské podpory. Na jednom videu je vidět, jak stojí v přístavu ve městě Veracruz. „Čekám na ruskou ponorku,“ řekl do kamery, „protože mi přinese zlato z Moskvy.“

Server Fair Observer poukazuje na to, že fenomén fake news, který dominoval mexickým volbách, nebyl řízen zvnějšku, ale vycházel z domácích zdrojů a byl výsledkem rozkouskované mexické mediální krajiny, kde politici a na ně napojené osoby vlastní zpravodajské kanály a zcela nepokrytě je používají ke svému vlastnímu prospěchu.

Server BuzzFeed vyzpovídal jednoho z nejúspěšnějších domácích tvořitelů tvořitelů fake news, Carlose Merla z Victory Lab. Merlo tvrdí, že jeho firma kontroluje okolo 4 miliónů twitterových účtů, z nichž mnohé byly koupené od ruských agentur. „ V Rusku je velmi snadné vytvořit spoustu účtů,“ říká Merlo a dodává, že všechny mexické agentury využívají boty (programy vykonávající automatizovanou činnost na internetu), které kupují od Rusů. Jako krále dezinformací ale vidí „korporátní Ameriku.“

Ruské aktivity v Latinské Americe

Ačkoliv se nedá říci, zda-li a v jaké míře Rusko skutečně ovlivňovalo mexické volby, je zcela jisté, že se pokouší v stále větší míře získávat vliv v Latinské Americe jako celku vzhledem významu, jaký má region pro USA. S některými státy - s Kubou, Nikaraguí a Venezuelou - má Rusko dlouhodobé vazby, které se mu příležitostně vyplácí. Zmíněné státy spolu s Bolívií v roce 2014 hlasovaly proti rezoluci odsuzující činnost Ruska na Krymu.

Think tank Carnegie Endowment for International Peace identifikuje několik klíčových oblastí, ve kterých se Rusko snaží získat vliv v Latinské Americe. Co se týče ekonomiky, zvýšilo obchod s Latinskou Amerikou o 44% od roku 2006, z toho 50% představuje obchod z Mexikem a Brazílií. S Brazílií je zároveň Rusko v obchodním sdružení BRICS (spolu s Indií, Čínou a Jižní Afrikou), v Mexiku výrazně investuje v ropném sektoru. Nicméně, ruské obchodní aktivity v Latinské Americe brzdí slabší kondice ruské ekonomiky.

Druhou klíčovou oblastí, kde se Moskva v Latinské Americe angažuje, je vojenská, bezpečností a zpravodajská sféra. Do Nikaragui dodává vojenské vybavení a minulý rok postavilo protidrogové centrum, v němž se mají trénovat bezpečností síly z celé Latinské Ameriky. Rusové též hovoří o znovuotevření kubánského zpravodajského centra, což byla vhozená rukavice do tváře USA.

Rusko se v Latinské Americe pokouší o získání sovětského vlivu z dob studené války. Jako za doby SSSR, Moskva se pokouší spíše než vytvořit příliš nákladnou vojenskou či ekonomickou přítomnost zde podporovat síly, které vykazují nepřátelství vůči USA. Rusko se tak stalo významným zahraničním partnerem Bolívie a Venezuely, které jsou nyní ve velmi napjatém vztahu s USA. Mexiko, jehož nastupující velení bylo vyneseno k moci mimo jiné vzrůstající frustrace z Trumpových negativních poznámek na jeho adresu, se možná přidá do tohoto antiamerického klubu. Jisté je, že Rusko se bude snažit těžit ze současné protestní nálady v Mexiku a podpoří Mexiko v jakémkoliv úsilí, které poškodí a bude překážkou pro USA.