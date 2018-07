Nový mexický prezident? Vítězství Obradora vzbuzuje naděje i obavy, záhadou jsou další vztahy s USA

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Poprvé po dlouhých desetiletích bude hlavou Mexika levicový politik, což ale vzbuzuje obavy zejména o mexickou ekonomiku. Ta je druhou největší v Latinské Americe. Mexická měna v reakci na první výsledky zpevnila, během dne ale opět oslabila.

V prvním povolebním projevu dnes nově zvolený prezident slíbil podstatné změny, vymýcení korupce, snížení kriminality a zlepšení sociální situace milionů Mexičanů. Zároveň ale mírnil obavy ze znárodňování či z přílišných zásahů státu do fiskální či měnové politiky.

Hluboké změny podle jeho slov budou v souladu s dosavadním ústavním pořádkem. „Bude i nadále svoboda podnikání i svoboda projevu," ujišťoval dnes Obrador, který do úřadu nastoupí 1. prosince.

Jeho kandidát na ministra financí Carlos Urzua dnes novinářům řekl, že nová vláda bude podporovat soukromé podnikání a investice domácí i zahraniční. Slíbil také respekt k nezávislosti centrální banky a dodržování fiskální disciplíny.

Nejasné jsou další vztahy Mexika s USA, které po nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa loni v lednu do úřadu ochladly kvůli jeho protimigrační politice. I Obrador za ni šéfa Bílého domu dříve kritizoval. Po Trumpově nástupu do úřadu prezidenta Obrador vyrazil do USA, kde na mítincích sliboval podporu mexickým migrantům. Podle serveru BBC Mundo Trumpovu protiimigrační politiku Obrador tehdy označil za podobnou té, kterou uplatňovali za druhé světové války nacisté vůči Židům.

Obrador se podle expertů kritikou Trumpa snažil už tehdy získávat podporu pro prezidentské volby a podle některých tato kritika přispěla i k jeho vítězství v nedělních volbách. Trump je v Mexiku velmi nepopulární, podle BBC ho negativně vnímá 80 procent Mexičanů.

Trump už Obradorovi k volebnímu vítězství gratuloval a na twitteru napsal, že se na spolupráci s ním velmi těší. Obrador dnes v reakci uvedl, že se bude upřímně snažit o přátelství a spolupráci. „Nikdy jsme nepřestali respektova USA a chceme, aby i oni respektovali nás a aby to mohla být přátelská spolupráce," řekl Obrador.

Podle některých by si Obrador a Trump mohli rozumět, ač jeden je pravicový a druhý levicový politik. Oba ale bývají označováni za populisty a nacionalisty a oba se prezentují jako silní vůdci.