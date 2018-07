Amerikou otřásla tragická smrt. Otec si položil díte na hruď, po chvíli jeho vinou zemřelo

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Pachatelé útoku na Skripala jsou dva, utekli do Ruska, píše se v Británii

ČOI vyslala do terénu mladistvé figuranty, alkohol jim prodala většina obchodů

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Lucas se narodil loni koncem roku a jeho otec Carmine Martino a matka Hayley Gavrilisová se snažili chovat jako ti nejlepší rodiče. Rodinná pohoda ale po několika měsících skončila.

Jeden večer si šla Hayley zdřímnout a její přítel se pohodlně usadil do křesla. Synka si položil na hruď a krátce na to usnul. To se mu stalo osudným.

Po nějaké době se matka probudila a zjistila, že chlapeček nebyl u sebe v pokoji. Šla proto podívat do postýlky, ale neležel ani tam. Carmine spal v křesle, tak ho probudila a zeptala se, kde je Lucas.

V tu chvíli nastal pro rodiče noční můra. Otec nadzvedl ruku a chlapeček ležel nehybně zaklíněný mezi jeho ramenem a opěrkou křesla. Už nedýchal.

Rodiče okamžitě přivolali záchranáře, ale ani těm se už nepodařilo miminko zachránit. Nyní oba hovoří o této tragédii proto, aby varovali ostatní rodiče.

"Je mi jasné, že jsem selhal. Jako otec jsem měl své dítě chránit a já jsem ho místo toho připravil o život. A to i přesto, že jsem chtěl, aby usínal v mé přítomnosti, uklidnil se a cítil, že jsem nablízku," svěřil se médiím zdrcený otec.

Pitva potvrdila, že příčinou smrti byla asfyxie, tedy nedostatečné zásobování kyslíkem. Rodiče se po tragédii rozešli, protože nedokázali zastavit kolotoč vzájemných výčitek a obviňováni. Oba nyní trpí posttraumatickou stresovou poruchou (PTSP).