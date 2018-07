Trump rozeslal zemím NATO výhrůžný dopis

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Washington - Americký prezident Donald Trump opět vyčetl spojencům z několika zemí NATO nízké zbrojní výdaje a pohrozil, že USA ztrácejí trpělivost. Ostře formulovaný dopis podle informací listu The New York Times putoval do Německa, Belgie, Norska, Kanady, Itálie, Portugalska nebo Španělska.