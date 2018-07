Zloději ukradnou kde co? Tohle ale policisté opravdu nečekali

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Své o tom ví Američan Antonio Silva. Jaké každé ráno se chystal vyjít z domu, jakmile ale otevřel dveře, spadnul z téměř dvoumetrové výšky na zem. Někdo mu totiž ukradl verandu.

Následně usoudil, že bydlet bez verandy je nesmysl a odstěhoval se. Jeho případ ale ilustruje, co vše jsou lidé schopni ukrást.

Ostatně policisté se s podobnými případy nesetkávají poprvé. Pozornost médií ze všech koutů světa si v roce 2012 vysloužili čeští zloději, kteří za bílého dne u Horního Slavkova ukradli čtyři a půl metru dlouhý a desetitunový most. To se ale stává i v zahraničí.

Výjimkou nejsou ani krádeže celých domů. Zloději je jednoduše jeřábem naloží na kamion a odvezou. Nejednomu majiteli už takto doslova přes noc zmizela například chata nebo rodinný domek.

V roce 2008 byli zloději tak náruživý, si rovnou na Jamajce odvezli celou pláž. Celkem z resortu v Coral Sprichs zmizelo tolik písku, že by se tím mohlo naplnit 500 nákladních aut. Pláž u připravovaného rezortu měla měřit 400 metrů a nikdo nechápe, jak mohlo projet 500 nákladních vozů, aniž by si toho někdo všiml.

Písečné zloděje však najdeme taky mnohem blíž, v roce 2007 bylo z umělé pláže v Maďarsko odcizeno několik tun písku. Nejedná se ani tak o raritní krádež, v jižní Indii zlodějům dokonce vymysleli speciální výraz "manarkollai". Je zajisté, že písek patří k velmi využívaným surovinám na zemi, ale nikdo nechápe, jak zloděje policie nedokázala vypátrat.

Alkohol dělá s lidmi divy, ale asi málokdy si představí, že jako opilý vleze do zoologické zahrady a odcizí tam tučňáka. Co víc, malé zvíře pak hodí náhodným turistům do hotelového pokoje. Stalo se tak v roce 2012 v Austrálii v Gold Coast. Bohužel, tři odsouzení muži si na incident vůbec nepamatují, protože byli příliš opilí, bezpečnostní kamery je však zachytily při činu.

Napadlo by vás přivlastnit si býčí sperma? Zloději v Kalifornii si v roce 2016 mohli přijít na bezmála 50 tisíc dolarů, kdyby se jim podařilo sehnat kupce na tento nezvyklý artikl. Sperma mělo být určeno pro farmy, které tím oplodňují své krávy. Nejednalo se však jen tak o nějaké býčí sperma, veškerý materiál pocházel z farmy Anthonyho Reise, který jej nashromáždil jen od těch nejlepších samců.

Stejně bizarní je však i krádež 55 sošek ocenění filmových Oscarů, ke kterým se nikdo nehlásil. Náhodný kolemjdoucí důchodce Willie Fulgear objevil bedny se soškami v ulicích losangeleského Koreatownu, jak odměnu pak dostal 50 tisíc dolarů a dvě vstupenky na galavečer, kdy mělo dojít k předávání cen. nalezených však bylo jen 52 sošek, zbylé tři se nikdy nenašly.

Krade se skutečně vše, ale už to slyšeli o krádeži Einsteinova mozku? Poté, co byl geniální vědec 20. století prohlášen za mrtvého, se dostalo jeho tělo pod nůž patologovi Thomasovi Stolz Harveymu. Ten udělal něco, co by si žádný lékař nemohl dovolit. I přes jasné přání Alberta Eisteina, aby byl jeho mozek spálen společně s tělem, Harvey se rozhodl mozek génia odebrat.

Harvey měl Eisteinův mozek ve svém vlastnictví několik desítek let, to ho ovšem stálo kariéru, prestiž i manželství. Po zbytek života se věnoval různým experimentům a do lékařských časopisů psal články o objevech, které našel na ukradeném mozku. Eistein dobře věděl, že jeho mozek vyvolá mezi vědci i veřejností senzaci, proto si přál být zpopelněn v tajnosti. To se mu ovšem nesplnilo.