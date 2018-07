Trump řekne spojencům NATO: USA vám nemohou platit obranu

"Prezident se chystá přijít na setkání tak, že na paměti bude mít ochranu amerického lidu a soudržnost s našimi partnery a spojenci, ale jak řekl mnohokrát dříve, Amerika je příliš často pokládána za světové prasátko. A to musí skončit," řekl Gidley.

Trump v minulosti opakovaně kritizoval členy NATO za to, že nedostatečně financují armádu. Severoatlantická aliance se dohodla, že bude investovat do armády dvě procenta HDP ročně. Tento závazek ale většina členů včetně České republiky neplní.

List The New York Times nyní informoval, že Trump v červnu zaslal spojencům z několika zemí aliance ostře formulovaný dopis s výčitkou nízkých výdajů na obranu a pohrůžkou, že Spojené státy ztrácejí trpělivost. List směřoval například do Německa, Belgie, Norska, Kanady, Itálie, Portugalska nebo do Španělska. Česká vláda Trumpův dopis neobdržela.