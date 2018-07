Trump zvažoval vojenský úder na Venezuelu. Poradci byli zděšeni, píše agentura

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Tehdejšího ministra zahraničí Rexe Tillersona a bezpečnostního poradce Herberta McMastera, kteří dnes už ve svých funkcích nejsou, prý Trumpova úvaha šokovala.

Rozhovor v Oválné pracovně Bílého domu trval asi pět minut. Prezidentští poradci se prý Trumpovi snažili vysvětlit, jak by se vojenská akce mohla USA vymstít. Spojené státy by podle nich ztratily obtížně získanou podporu, kterou latinskoamerické země poskytují tlaku Washingtonu na socialistický režim Nicoláse Madura.

Prezident podle AP nijak nenaznačil, že by se k vojenské akci chtěl odhodlat okamžitě, trval ale na svém. Den po tomto rozhovoru, 11. srpna, Trump autoritářské vládě Venezuely vojenskou akcí veřejně pohrozil. "Venezuela je katastrofa, velmi nebezpečná. Máme mnoho možností pro Venezuelu a je mezi nimi i vojenské řešení, bude-li to nutné," prohlásil tehdy v New Jersey.

Se svými myšlenkami na venezuelskou intervenci se prezident později svěřil i kolumbijskému prezidentovi Juanu Manuelu Santosovi a v září 2017 otázku vojenské operace proti Venezuele obsáhle vysvětloval na soukromé večeři s latinskoamerickými vůdci v New Yorku při schůzi Valného shromáždění OSN. Poradci přitom Trumpa předem naléhavě varovali, aby o možné invazi nehovořil.

Bílý dům dnes žádost agentury AP o vysvětlení odmítl. Mluvčí Národní bezpečnostní rady (NRC) ale řekl, že Washington je připraven zvážit veškeré možnosti, aby obnovil demokracii ve Venezuele a stabilitu v regionu.