USA otestují DNA dětí odebraných migrantům. Je z toho poprask, Trump urážel "Pocahontas"

Ministr zdravotnictví Alex Azar uvedl, že návratový proces je velmi komplikovaný kvůli protichůdným imigračním zákonům, rozsahu verdiktu soudu a také kvůli nejasnostem v příbuzenských vztazích mezi dětmi a jejich předpokládanými rodinami. Zadržované děti podle Azara rovněž poskytují úřadům nespolehlivé informace.

V případech, kde příbuzenské vztahy nebudou jasné a snadno prokazatelné, chtějí USA využívat genetické testy. To úřadům umožní rychle ověřit rodičovství, a vyhovět tak soudně stanovené podmínce pro navrácení dětí. Soud nařídil, že všechny děti mladší pěti let musí být zpět u rodičů do 10. července, ty starší pak do 26. července. Kritici se ale obávají, že vláda získané informace DNA může v budoucnu využít k jejich sledování, píše BBC.

Kvůli DNA dětí se už strhla slovní přestřelka mezi republikánským prezidentem Donaldem Trumpem a demokratickou senátorkou Elizabeth Warrenovou, která tvrdí, že má indiánské kořeny. Trump ji za to posměšně nazývá Pocahontas.

"Dám milion dolarů vaší oblíbené charitě, když si uděláte test a ten prokáže, že jste indiánka," řekl Trump na setkání se svými příznivci v Montaně na účet senátorky. "Mám pocit, že odpoví ne," dodal s tím, že Warrenová celý svůj život založila na tom, že je příslušnicí menšiny. Připomněl také, že své indiánství Warrenová vysvětlila tím, že jí to jako dítěti řekla maminka, protože má vysoké lícní kosti.

"Měl byste se zaměřit na zlepšování životů, ne na jejich ničení," reagovala na twitteru Warrenová. Prezident je podle ní posedlý jejími geny. O Warrenové se spekuluje jako o možné Trumpově protikandidátce v prezidentských volbách v roce 2020.