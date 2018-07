Západ to má spočítané? Analytik naznačil, jak by vypadal první den války

— Autor: EuroZprávy.cz

NÁZOR - Pokud šla Amerika do války, její vojáci, námořníci a piloti měli dlouhou dobu mimořádnou technologickou výhodu, připomíná bezpečnostní a mezinárodněpolitický analytik Peter Apps. Ředitel think tanku Project for the Study of the 21st century v komentáři pro server Reuters konstatuje, že tyto dny se rychle blíží ke konci.