Zadržovat děti imigrantů déle? Soudkyně žádost zamítla, vláda USA je prý cynická

Prezident Donald Trump se v červnu ocitl pod palbou kritiky kvůli praxi odebírání dětí migrantům, kteří do USA vstoupili nelegálně. Vláda proto požádala, aby mohla nezletilé migranty zadržovat v táborech spolu s jejich rodiči, kvůli čemuž by se však musel změnit dokument z roku 1997, který zakazuje zadržování dětí v imigračních centrech déle než 20 dní.

Soudkyně Geeová ale uvedla, že žádost ministerstva spravedlnosti je "cynickým pokusem přesunout na soudy zodpovědnost za dvacet let nečinnosti Kongresu a neuvážené akce výkonné moci, které vedly k současnému patu".

Jiný soud před časem rozhodl, že všechny děti mladší pěti let, které byly odděleny od svých rodičů při nelegálním vstupu do USA, musí být zpět u rodičů do 10. července, ty starší pak do 26. července. Dnes ale americká vláda během soudního slyšení uvedla, že stihne rodičům vrátit jen zhruba polovinu z těchto dětí. Jako důvod uvedla mimo jiné to, že rodiče některých dětí byli již deportováni.