Černý den pro Česko, lidé mají strach. V USA píší o nové české vládě a není to hezké

Americký list poukazuje na to, že právě dohoda s KSČM je tím hlavním důvodem, proč se nedávno tisíce Čechů vydaly do ulic, „Obávají se o stav demokracie v České republice a politického probuzení komunistické strany, která ihned navrhla přerušení ekonomických a vojenských vazeb se Západem,“ nastiňuje WSJ. Cituje také Dalibora Roháče z American Enterprise Institute, podle kterého existoval důvod, proč po roce 1989 nikdo neuzavíral mocenské dohody s komunisty. Tyto zásady teď ale podle něj vzaly za své.

WSJ také upozorňuje, že nejde jen o Česko. V celé střední a východní Evropě podle něj oslabují tradiční strany. Někteří politici se proto pokouší zachránit tak, že se paktují s partajemi, které mají negativní pověst a které zatím stály poněkud mimo hlavní dění. Stalo se to třeba také v Rakousku, kde lidovecký kancléř Sebastian Kurz navázal spolupráci se Svobodnými.

O něco podobného se teď prý pokouší i Andrej Babiš díky dohodě s komunisty. List zmiňuje, že dohoda byla uzavřena poté, co v Česku osm měsíců panovalo bezvládí a nejistota. „Komunisté se na základě podepsané dohody zavázali k toleranci koaliční vlády. Poskytnou ANO a ČSSD potřebné hlasy k získání důvěry. Předseda ANO na oplátku souhlasil požadavkem komunistů na zdanění církevních restitucí,“ vysvětluje americký deník.

WSJ také poukazuje na to, že Babiš moc na výběr neměl, protože prakticky všechny ostatní strany s ním spolupracovat nechtějí a vládu nepodpoří. „Jejich argumentem je především trestní stíhání premiéra, i když ten všechna obvinění odmítá. Je zřejmé, že bez podpory KSČM by Babišova vláda důvěru nikdy nezískala. Komunisté přitom v minulosti vyzvali k odchodu z NATO a tvrdě kritizují i členství země v Evropské unii. Je to poprvé od změny režimu v roce 1989, kdy se vláda spoléhá na podporu komunistů,“ zdůrazňuje americký deník.

Prostor dává deník i hlasům české opozice. „Je to černý den pro Českou republiku. Nečekali jsme, že se něco takového stane sotva třicet let po sametové revoluci,“ cituje místopředsedkyni TOP 09 Markétu Adamovou.

Píše také, že Česká republika měla za posledních patnáct let už deset vlád. „Neukotvenost voličů způsobila rozpad stávajícího systému. Strany, které nepatří i mainsteamu, byly v podzimních volbách velmi úspěšné a v lednu se znovu stal prezidentem země Miloš Zeman, který vyzval k referendu členství o EU a který bojuje za přátelské vztahy s Ruskem,“ dodává deník.