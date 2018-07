Vracení dětí přistěhovalcům se v USA komplikuje. Do Trumpa se pustila i Malala

Čerpání dovolené: Víte, na co máte vůbec právo?

"Je to kruté, nespravedlivé a nelidské. Nechápu, jak někdo může něco takového udělat," řekla Júsufzaiová během své první cesty do Jižní Ameriky, jejímž cílem je prosazovat právo dívek na vzdělání.

Od počátku května, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájila politiku nulové tolerance vůči nelegální migraci, bylo od svých rodičů odloučeno více než 2300 dětí, které skončily v detenčních zařízeních. Poté co média zveřejnila záběry dětí umístěných v zamřížovaných celách, vyvolal tento postup ve Spojených státech vlnu kritiky.

Trump v červnu vydal nařízení ukončující tuto spornou praxi. Kalifornský soud pak po žalobě jedné z nevládních organizací stanovil termíny pro navrácení dětí rodinám. Zatímco všechny děti mladší pěti let měly být vráceny do úterý, u starších mají úřady čas do 26. července.

Děti mladší pěti let, které byly odloučeny od rodičů po nelegálním překročení hranice do USA, budou do dnešního rána amerického času rodičům vráceny, uvedl zdroj z administrativy amerického prezidenta Trumpa. Americká unie občanských práv (ACLU), která Trumpovu administrativu kvůli oddělování dětí od rodičů napadla u soudu, toto středeční tvrzení vlády zpochybnila.

"Vyjádření (vlády) je přinejmenším vágní," uvedl za ACLU Lee Gelernt. Připomněl, že soud vládě nařídil vrátit děti mladší pěti rodičům do úterý. "Víme, že termín nesplnili," dodal Gelernt.

Od počátku května bylo od rodičů podle americké vlády odloučeno více než 2300 dětí, které skončily v detenčních zařízeních. BBC uvedla, že se jejich počet blíží třem tisícům.

Vláda po rozhodnutí soudu uvedla, že jej nelze aplikovat u všech dětí - rodiče některých z nich byli mezitím deportováni, jiní spáchali vážné zločiny, další jsou podezřelí ze sexuálního zneužívání, někteří jsou stále ve vazbě kvůli nelegálnímu překročení hranic, jeden rodič trpí nakažlivou nemocí. Pět dětí bylo odebráno osobám, které nejsou jejich rodiči.

Dnes má vláda soudu předložit hlášení, jak probíhá vracení mladších dětí a zda stihne druhý stanovený termín. Potíže, s jakými se americká vláda potýká už nyní, podle agentury Reuters indikují, že Trumpova administrativa nestihne ani druhý termín, který se týká podstatně vyššího počtu dětí.