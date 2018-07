"Putin je fajn". Trump považuje přízeň šéfa Kremlu za bonus

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Trump o Putinovi:

"Kdyby vyhrála Hillary, armádu by zdecimovala a naše energie by byla mnohem draží. Proč by mě měl mít Putin rád? Od prvního dne stojím o silnou armádu, to nerad vidí." (12. července 2017 reagoval na probíhající vyšetřování aféry kolem údajného ruského vlivu na výsledek amerických prezidentských voleb)

"Dohodli jsme se velmi rychle, zdá se, že k sobě máme vřelý vztah, když vezmu v úvahu, že se neznáme." (11. listopadu 2017 po vzájemném setkání během summitu APEC)

"Přízeň (ruského prezidenta Vladimira) Putina není chyba, ale bonus." (11. ledna 2017)

"Víte, prezident Putin je KGB a kdesi cosi...Putin je fajn. Je fajn. Všichni jsme lidé. Jestli budu připravený? Na tyhle věci se připravuju celý život." (6. července 2018 hájil svůj vstřícný přístup k Putinovi před setkáním v Helsinkách)

Putin o Trumpovi:

"Co mě trochu udivilo, co jsem od něj nečekal a co považuji za velmi důležité pro člověka angažujícího se veřejně a politicky, je skutečnost, že umí naslouchat. Když se mu něco nelíbí, když s něčím nesouhlasí, pokládá otázky, reaguje na argumenty partnera. Je to důležité a podle mě pozitivní. Pokud by takový dialog pokračoval, je naděje, že se bude rozvíjet." (14. července 2017 několik dní po setkání s Trumpem během summitu G20)

"Jako člověk ve mně zanechal velmi dobrý dojem. Je velký komunikátor a vyrovnaný člověk, který snadno proniká do problémů a pozorně naslouchá partnerovi. Je možné s ním jednat a hledat kompromisy." (7. března 2018)