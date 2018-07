Dívka poprvé políbila nového přítele. Za chvíli zemřela

Čerpání dovolené: Víte, na co máte vůbec právo?

Mladík totiž netušil, že jeho vyvolená Myriam má extrémně silnou alergii na buráky. A když spolu leželi v posteli, odskočil si do kuchyně na pozdní večeři.

Bohužel si ovšem vybral chleba s burákovým máslem. A když se vrátil do pokoje, stačil jediný polibek, po němž Myriam v bolestech zemřela.

Nepomohlo ani to, že záchranáři byli u domu do několika minut - pro Myriam Ducre-Lemayovou už bylo zkrátka příliš pozdě. Dívčina matka Micheline nyní vzpomíná, že tragédie se stala jen pár dní poté, co se jí dcera svěřila, že je zamilovaná.

Micheline tragický skon své dcery uveřejnila proto, aby varovala další lidi s velmi silnými alergiemi. Nabádá je, aby u sebe vždy měli speciální injekce, které slouží právě ke zvládnutí silných alergických reakcí.

Myriam ji u sebe bohužel osudnou noc neměla. Lékaři navíc upozorňují, že alergeny zůstanou ve slinách až čtyři hodiny poté, co s nimi dotyčný přijde do kontaktu.