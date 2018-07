Co se stalo s Trumpem? Média si všimla podivné věci

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

Státy ON se dohodly na paktu o migraci

The Guardian po páteční zkušenosti míní, že Trumpa je snad možné i vystrašit. Naopak The Times se domnívají, že Trump si zároveň hraje na hodného i zlého policajta a ve skutečnosti jen říká pravdu, kterou Britové nechtějí slyšet.

Deník The Guardian označil Trumpovo dosavadní vystupování během jeho evropského turné za hodné Jekylla a Hydea, takže jen stěží vyvolá dojem u evropských diplomatů. "Jednu minutu kolem sebe zuřivě mává demoličním kladivem, druhou si již hraje na úlisného anglofila," napsal list.

Britští politici si nicméně v pátek podle The Guardianu potvrdili, že Trumpa je možné vytrestat a možná i zastrašit, když ho konfrontují se škodami, které napáchal. To se ukázalo na tiskové konferenci s premiérkou Theresou Mayovou, kde vycouval z některých svých nejvíce buřičských poznámek, které předtím ve čtvrtek utrousil v rozhovoru s bulvárním deníkem The Sun.