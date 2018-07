Každý člověk je skrytý xenofob? Díky identitě vítězí populismus a extremismus

— Autor: -jaf / EuroZprávy.cz

Washington, D. C. - Letos na podzim to budou už dva roky, co favorizovaná kandidátka na americkou prezidentku Hillary Clintonová podlehla svému republikánskému protivníkovi Donaldu Trumpovi v prezidentských volbách. Političtí komentátoři z USA byli šokovaní a dodnes nedokáží najít spolehlivou odpověď na otázku, jak se Trumpovi bez politických zkušeností podařilo probojovat se až do Bílého domu. Shoda existuje pouze v tom, že zde hrály významnou roli identitářství a rasismus v americké společnosti. Informoval o tom britský deník The Guardian.