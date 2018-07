Dusno v USA: Putin je vrah, lhář a podvodník. Trump by mu neměl prokazovat takovou čest

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

Republikánský senátor Ben Sasse v neděli v noci uvedl, že si myslí, že by Trump neměl vzdát Putinovi takovou poctu, že se s ním sejde. Odkazoval například na Putinovy dřívější vztahy se Spojenými státy.

Sasse, který je otevřeným kritikem Ruska a příležitostně i samotného Trumpa, na twitteru poznamenal, že by každý Američan měl před setkáním vědět, kdo přesně Putin je a co vlastně chce. „Nemyslím si, že prezident Trump by měl prokázat Putinovi poctu a takto se s ním setkat," vysvětlil Sasse.

„Prezident Trump by měl zítra Putinovi předat jen jednu zprávu: Přestaňte si zahrávat s Amerikou," má jasno senátor. Sasse kritizoval Putina za jeho působení v KGB i za autoritářský režim, který panuje v Rusku.

„Putin je vrah," nebere si servítky republikán Sasse. „Objednal si vraždy politických protivníků a použil zakázané chemické zbraně,“ zdůraznil politik.

Sasse také označil Putina za „podvodníka a lháře" za to, že porušil dohody se Spojenými státy o Sýrii a Ukrajině. Je prý také „nepřítel Ameriky", protože „pravidelně" útočí na Spojené státy.

„Zapamatujte si, že Putin nařídil vlivné operace, neváhal napadnout Ukrajinu a Gruzii, organizoval převrat v Černé Hoře, financoval xenofobní politické strany po celé Evropě a ochromil Estonsko pomocí kybernetických útoků,“ řekl Sasse.

Sasse už v pátek řekl, že Trump by neměl být s Putinem sám. „Nemělo by jít o setkání jen mezi prezidentem a Putinem," cituje Sasse server The Hill. „V místnosti musí být další Američané,“ myslí si. Dodal také, že „Putin není americkým přítelem a není ani prezidentovým kamarádem."