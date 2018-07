Kompro na Trumpa nemáme, dušuje se Putin. Bílý dům má obavy z nukleárního oteplování

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

"Vměšování se do domácích záležitostí Spojených států - opravdu věříte, že někdo působící z ruského území by mohl ovlivnit Spojené státy a ovlivnit hlas milionů Američanů? To je naprosto směšné," uvedl Putin v rozhovoru.

Také odmítl existenci kompromitujícího materiálu vůči Trumpovi. "Nic na něj nemáme," řekl Putin. "Nechci se prezidenta Trumpa dotknout, když tohle říkám, může to znít hrubě, ale než oznámil, že bude kandidovat na prezidenta, tak nás nezajímal," uvedl. Dodal, že předtím byl Trump sice bohatým člověkem, takových je ale v USA spousta. "Působil ve stavebnictví, organizoval soutěže krásy. Ale ne, nikoho nenapadlo, že by pomýšlel na prezidentskou kandidaturu," řekl Putin.

Při této příležitosti Putin prohlásil, že Rusko na takovýto sběr informací nemá kapacitu. Jako příklad zmínil ekonomické fórum v Petrohradě, kterého se běžně účastní 500 obchodních lídrů, z nichž většina jsou průmysloví magnáti většího významu než Trump jako někdejší obchodník. "Myslíte si, že naše zvláštní služby zorganizovaly sledování každého z nich?" řekl.

Televizi Fox News poskytl rozhovor i Trump. Podle něj vyšetřování ruské role během amerických prezidentských voleb v roce 2016 vrazilo klín mezi Rusko a Spojené státy. "Možná jsme ten klín právě vyrazili, ale ten klín tam byl a prezident Putin to říkal," prohlásil Trump s tím, že zdrojem rozporů je tým zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který roli Ruska ve volbách rozplétá.

Trump vyšetřování opakovaně označil za uměle vyvolanou kauzu, za kterou strojí lidé jako bývalý ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování James Comey a jeho někdejší náměstek Andrew McCabe.

Trump zmínil také páteční obvinění 12 ruských agentů z útoku na server amerických demokratů. Agenti byli obvinění v nepřítomnosti a Putin v Helsinkách navrhl, že by je ruští prokurátoři mohli vyslechnout a že by mohli být přítomni i členové Muellerova týmu, pokud USA v jiných případech umožnilo přítomnost ruských vyšetřovatelů při amerických výsleších.

Trump na Fox News řekl, že ho Putinova nabídka uchvátila. Pak se ale podle amerického prezidenta ukázalo, že ji Putin zase opustil, když řekl, že by to Muellerovi lidé patrně nechtěli. V tom mu dal Trump během interview ve Fox News za pravdu.

Schůzku s Putinem ohodnotil Trump ve Fox News jako dobrou, neboť přinesla řadu dobrých závěrů. Za největší otázku mezi USA a Ruskem považuje omezování jaderného arzenálu. "Vím, že prezident (Barack) Obama řekl, že největším problémem je globální oteplování, ale já bych řekl, že naším největším problémem je nukleární oteplování," prohlásil Trump.

zdroj: YouTube

Dále uvedl, že mu Putin nabídl pomoc s jednáním se Severní Koreou. "Se Severní Koreou si vedeme dobře, máme čas. Není kam spěchat," dodal.

Trump se také vrátil k summitu NATO, kterého se zúčastnil před týdnem. V této souvislosti kritizoval média za způsob, jak o alianční schůzce informovala. "Média byla hodně nespravedlivá," řekl s tím, že nepovšimnut zůstal fakt, že díky němu alianční země přidají na obranu 44 miliard dolarů (972 miliard korun). "Takže jsem byl udiven, když většina médií tvrdila, že jsem byl na zahraniční lídry tvrdý, velmi tvrdý a zlý, což jsem vůbec nebyl. Ale řekl jsem, musíte platit víc," vysvětlil Trump.