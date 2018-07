Trump dostává sodu. Vedle Putina byl ponížený a slabý, píše časopis Time

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

List The New York Times si všímá rovněž Trumpova prohlášení, že "nemá důvod nevěřit prezidentu Vladimiru Putinovi, když říká, že se Rusové nesnažili volby v roce 2016 ovlivnit". Americký prezident ale pokračoval ještě dál - odsoudil vyšetřování ministerstva spravedlnosti ohledně vazeb své kampaně na Rusko a označil ho za "katastrofu pro naši zemi" a agenta FBI, který o vyšetřování svědčil před Kongresem, označil za "hanbu pro naši zemi".

"Namísto toho, aby bránil Spojené státy proti těm, kteří by je mohli ohrozit, zaútočil na své vlastní občany a instituce. Namísto toho, aby se postavil Putinovi, protivníkovi s dobře zdokumentovanými záznamy o jeho krocích proti USA, bez jakýchkoli výhrad ho chválil," komentoval summit The New York Times.

"Ti, kdo znají prezidenta Trumpa dlouhá desetiletí, dosvědčí, že bývalý realitní magnát z New Yorku se nejvíce ze všeho obává dvou věcí: být ponížený a vypadat slabě. Na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se mu přihodilo obojí," uvedl k pondělní schůzce časopis Time.

zdroj: YouTube

I když se setkání konalo na neutrální půdě ve Finsku, Putin podle amerického časopisu řídil následnou tiskovou konferenci, jako by byl hostitel. Hovořil jako první, jako první vyzval novináře k položení otázky. Během 46minutové tiskové konference Trump nijak nekritizoval ruskou anexi Krymu, nezmínil údajné zapojení Moskvy do použití nervového plynu na britském území a žádná kritika nezazněla ani ohledně pokusů Ruska zasahovat do prezidentských voleb v roce 2016. "Trump nebyl na summitu v Helsinkách nikde vidět a prezident z toho nemůže vinit nikoho jiného než sebe," uzavřel americký časopis.

Nad Trumpovým chováním se pozastavil i server Politico. "Prezident označil svou pondělní schůzku s ruským prezident Vladimirem Putinem za krok směrem ke světlejší budoucnosti, světové společenství to ale hodnotí jinak: Summit v Helsinkách byl ukázkou existence nového světového řádu," napsal. Trump totiž během své týden trvající cesty po Evropě celkově kritizoval americké přátele a označoval je za "nepřátele"(například v případě Evropské unie) a Rusko naopak vyzdvihoval jako natolik významné, že může soupeřit s USA.