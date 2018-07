Ukažte jakoukoli zemi světa. Pro Američany mnohem větší oříšek, než by koho napadlo (3:44) | video: YouTube

VIDEO: Američané jsou tupí? Po tomhle videu už nebudete mít pochybnosti

Většina z nás jistě ví, že Afrika je kontinent a leží pod Evropou. Když byste měli naopak vyjmenovat nějakou zemi, určitě byste řekli například Česko, Německo, Británii, Rusko, USA nebo Čínu. I takto jednoduchý úkol ale dal Američanům zabrat. A co je horší, nezvládli ho ani vysokoškoláci.

Moderátor Jimmy Kimmel se ve své show Jimmy Kimmel Live! rozhodl zjistit, jak velká je inteligence Američanů. Jeho štáb proto vyrazil s mapou do ulic, kde chtěl po kolemjdoucích lidech jednoduchou věc - ukázat na mapě jakoukoliv zemi na světě.

Jak ukazuje video výše, většina lidí ukázala na Afriku. Někteří navíc špatně. Problém je v tom, že Afrika není stát, ale kontinent. A africké státy? Ty už neznal nikdo.

Jak jste si na videu mohli všimnout, zatímco jsme zvyklí na to, že Amerika je vlevo a Evropa vpravo, na mapě jsou kontinenty prohozené, což je ale geograficky stále správně a v pořádku. To ale některé vykolejilo natolik, že ukázali na Jižní Ameriku a dušovali se, že to je Afrika.

Pojmenovat jakýkoliv jeden stát se ale nedařilo nikomu. Někteří Navíc prohodili Asii za Ameriku a vrcholem všeho byla dívka, která si myslela, že Evropa leží tam, kde Austrálie.

Když se jí štáb zeptal, jestli chodila na vysokou školu, hrdě odvětila, že ano. Znalosti tomu ale rozhodně neodpovídají.

Nakonec všechny strčil do kapsy malý hoch, které pojmenoval Všechny země Ameriky i Austrálie a Oceánie. Nakonec na tom možná Američané nebudou ještě tak zle.

