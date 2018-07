Při Trumpově setkání s novináři vypadlo světlo. Asi tajné služby, žertoval prezident

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Za varování shůry mohli někteří přítomní považovat nepříjemnost v Bílém domě při úterní tiskovce, na níž Trump vysvětloval své výroky v Helsinkách po summitu s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Když prezident pronášel slova o své důvěře v americké zpravodajské služby, o níž mnozí pochybují, vypadlo světlo.

Trump o výpadku ihned zažertoval. "Jej, vypnuli světlo. To je nejspíš dílo zpravodajských služeb," řekl, když se sál ponořil do tmy. Když se zakrátko v místnosti znovu rozsvítilo, zajímal se Trump, zda jsou všichni v pořádku. "Bylo to divné, ale budiž," komentoval Trump neobvyklou příhodu.

Trump objasňoval svůj výrok, jímž se na tiskové konferenci s Putinem fakticky postavil za argumenty, jimiž Moskva popírá své pokusy ovlivnit prezidentské volby v USA. Prý šlo o pouhé přeřeknutí. Věří prý naopak argumentům zpravodajských služeb, že právě Rusko chtělo volby ovlivnit. Za svoje slova čelil Trump kritice nejen tajných služeb a demokratů, ale i jeho vlastní strany.