Otec dětí ze sestřeleného letu MH17 ostře zkritizoval Trumpa kvůli RUsku

Stalo se tak v souvislosti se čtvrtým výročím katastrofy a pondělním setkáním Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem v Helsinkách, informoval dnes zpravodajský server BBC. Mezinárodní skupina vyšetřovatelů, vedená Nizozemskem, dospěla už v říjnu 2015 k závěru, že malajsijský boeing sestřelila protiletadlová raketa Buk, dodaná z Ruska a odpálená z pozic proruských separatistů. Povstalci jakýkoli podíl na sestřelení stroje odmítají, závěry mezinárodního vyšetřování vyvrací i Moskva.

Trump tento týden na summitu s Putinem odmítl přijmout závěry svých zpravodajských služeb o ruském vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Poté, co kritici označili Trumpovo vystupování na summitu za neamerické a prokremelské, americký prezident svá slova odvolal.

Australský otec tří dětí z letu MH17 Anthony Maslin Trumpův postoj odsoudil na facebooku. Opakovaně přitom zdůraznil, že americký prezident by se měl oprostit od "falešných zpráv" a držet se "nevyvratitelných faktů".

"Let MH17 byl sestřelen a 298 nevinných lidí bylo zavražděno, to je nevyvratitelný fakt," napsal Maslin k fotografii, na které jsou tři jeho zemřelé děti Mo, Evie a Otis. "Letadlo zasáhla ruská střela, bylo to prokázáno a je to nevyvratitelný fakt..., že takto byly zabity naše tři krásné děti a jejich dědeček, zničilo to naše životy i životy mnohých dalších, to je nevyvratitelných faktem," pokračoval. "Je také nevyvratitelným faktem, že to udělal muž (Putin), který o tom nadále lže a jehož zadnici jste právě líbal," zdůraznil Maslin ve vzkazu Trumpovi.