Exšéf FBI vyzval voliče, aby volili demokraty

Prezident Donald Trump Comeyho, který je jinak dlouhodobý stoupenec republikánů, odvolal z úřadu loni kvůli ztrátě důvěry. V tweetu Comey napsal, že historie se teď upírá na USA a všichni, kdo věří v americké hodnoty, musejí na podzim volit demokraty.

Comey se vyjádřil v úterý, kdy se v USA strhla debata kolem Trumpova setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Helsinkách. Trump po návratu řekl, že se na tiskové konferenci v Helsinkách přeřekl, když zdánlivě podpořil Putinovo tvrzení o nevměšování Ruska do prezidentských voleb v roce 2016. Ve Washingtonu prohlásil, že chtěl říci, že nevidí důvod, proč by se do voleb Rusko nevměšovalo.

Tvrdil také, že jeho vláda důrazně odrazí jakýkoli pokus o zasahování do listopadových voleb do Kongresu.