Summit s Putinem brzy přinese výsledek, tvrdí Trump

Napsal také, že si s ruským prezidentem Vladimirem Putinem rozuměl. Jeho výroky na tiskové konferenci po setkání vyvolaly v USA ohromení. Trump totiž kromě jiného přitakal k tomu, že se Rusko nepokusilo ovlivnit americké prezidentské volby v USA v roce 2016, což je v rozporu s názorem amerických tajných služeb. Po návratu ale řekl, že se přeřekl.

"Tolika lidem z nejvyšších pater tajné služby se moje vystoupení na tiskové konferenci v Helsinkách líbilo. Hovořili jsme s Putinem o mnoha důležitých tématech. Dobře jsme si rozuměli, což upřímně vadí zastáncům nenávisti, kteří chtěli vidět boxerský zápas," napsal Trump.

V dalším příspěvku pak tvrdí, že zatímco jeho vystoupení na summitu NATO, které předcházelo Trumpově cestě do Británie a pak do Helsink, je uznáváno coby triumf, u summitu s Ruskem se úspěch teprve ukáže. "Může se ukázat, že z dlouhodobého hlediska to byl ještě větší úspěch. Z toho setkání vzejde mnoho pozitivních věcí," stojí v tweetu.