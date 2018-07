Další facka pro NATO? Agresivita Černé Hory může vyvolat světovou válku, naznačil Trump

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Černá Hora se ke značné nelibosti Ruska připojila k NATO v roce 2017 a již jako člen vyslala své vojáky na alianční misi do Afghánistánu, poznamenal deník The Washington Post.

V rozhovoru, který byl natočen v pondělí po summitu Rusko-USA, se moderátor zeptal Trumpa, proč by měl jeho syn jet bránit Černou Horu, kdyby byla napadena.

"Rozumím tomu, co říkáte. Pokládám si stejnou otázku," odpověděl Trump. "Víte, Černá Hora je drobná země s velmi tvrdými lidmi. Jsou to velmi agresivní lidé, mohou se stát bojovnými a blahopřeji, máte třetí světovou válku," řekl. Dodal, že NATO již zkrátka vzniklo s ideou kolektivní obrany a že on je prezidentem jen rok a půl.

Agentura AP dnes poznamenala, že prezidentův komentář je pro Severoatlantickou alianci další ranou.

Trump se před týdnem v Bruselu zúčastnil summitu NATO v Bruselu, kde nečekaně vznesl požadavek, aby alianční země už do ledna příštího roku zvýšily své obranné výdaje na dvě procenta hrubého domácího produktu, ač stávajícím cílem pro navýšení obranných investic na tuto hranici je rok 2024. Šéf Bílého domu pohrozil, že v opačném případě se Amerika zařídí po svém. Prohlásil také, že Německo je vazalem Ruska, neboť je na něm energeticky závislé.