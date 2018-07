Vondráček jednal v Kongresu USA. Chce zlepšit vztahy po vzoru Havla a Clintona

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Tankování paliva je běžná rutinní záležitost, přesto vám může jít i o život! Na co si dát pozor?

Inzulin 30 minut před jídlem? To už není třeba

"Snažil jsem se vysvětlovat, jak velmi jsme průmyslová země, jak velký podíl má automobilový průmysl na české ekonomice, a že by nás to opravdu mohlo závažným způsobem poškodit," uvedl Vondráček.

Případné ztráty české ekonomiky způsobené zavedením cel dal do souvislosti s americkým požadavkem na zvyšování obranných rozpočtů členských zemí NATO, které důrazně požaduje šéf Bílého domu Donald Trump.

"Ujistil jsem je, že dostojíme svým závazkům. Na druhou stranu jsem upozornil, že by to (zavedení cel) mohlo vést k celkovému snížení těch prostředků, které bychom měli vynaložit (na obranu)," poznamenal Vondráček.

Cílem návštěvy je rovněž upevnit spojenectví České republiky a Spojených států. Vztahy obou zemí jsou podle Vondráčka vynikající, nicméně by bylo dobré je podpořit návštěvou na vysoké úrovni. "Řešili jsme, zda by bylo možné uskutečnit návštěvu na podzim. To jsou samozřejmě věci, které se řeší diplomaticky a složitě. Nemám konkrétní výsledek, ale jistě pomůže, že předseda Sněmovny o tom zde mluvil," řekl.

Vazbu mezi Českem a USA pomohla podle Vondráčka vybudovat i osobní přátelství, například mezi bývalými prezidenty Václavem Havlem a Billem Clintonem.

Vondráček je přesvědčený, že Česká republika může být pro Spojené státy dobrým ekonomickým partnerem. "Jsme země s nejnižší nezaměstnaností v Evropě, máme stabilní růst HDP, lidé od nás neodcházejí, ale spíše přicházejí. Je potřeba se umět pochválit," míní šéf dolní komory.