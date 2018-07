Ruská špiónka ovlivňovala politiku USA? Amerikou otřásá nová kauza, Moskva zuří

Podle dokumentů předložených soudu pracovala Ruska se dvěma nejmenovanými občany USA a jedním ruským činitelem, s nimiž se snažila ovlivnit americkou politiku a infiltrovat organizace hájící právo na střelné zbraně. Z fotek na jejím facebooku je patrné, že se účastnila akcí, které pořádala a sponzorovala Národní asociace držitelů zbraní (NRA).

Butinovou podle amerického ministerstva řídil náměstek guvernérky ruské centrální banky Alexandr Toršin, který je na americkém sankčním seznamu. Toršin je horlivý stoupenec liberalizace obchodu se zbraněmi a aktivní příznivec NRA. Spekuluje se, že tento údajný blízký spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina má kontakty na špičky ruské mafie.

Americká justice v úterý obvinění proti Butinové rozšířila. Podle agentury Reuters jí klade za vinu, že působila jako agentka cizí (ruské) vlády, aniž to oznámila americkým úřadům. To je v USA federální zločin se sazbou do deseti let vězení. Ze špionáže nebo příslušnosti k cizí výzvědné službě Ruska obviněna nebyla.

Americké ministerstvo spravedlnosti požádalo soud, aby Rusku ponechal ve vazbě, protože existuje vysoké riziko, že se pokusí utéct a že o pomoc s útěkem požádá osoby z ruské vlády.

"Vzniká dojem, že FBI, místo aby plnila své základní úkoly v boji proti zločinu, plní otevřeně politickou zakázku. Ta, jak si uvědomujeme, pochází od sil, které dál rozdmýchávají protiruskou hysterii," reagovalamluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. "Máme dojem, že někdo vzal hodinky a kalkulačku a spočítal, kdy je záhodno uvěznit Mariji Butinovou pro to, aby se udělalo vše pro zmaření závěrů summitu prezidentů Ruska a USA (Vladimira Putina a Donalda Trumpa)," dodala.