Bílý dům žehlí další Trumpův výrok. Pře se s novináři kvůli slovíčku "ne"

Jeden z přítomných novinářů se během dnešního zasedání kabinetu Trumpa zeptal, zda Spojené státy jsou stále pro Rusko cílem. "Ne," řekl Trump. Některá média to interpretovala tak, že se Rusko podleTrumpa nevměšuje do vnitřní politiky USA.

Podle Sandersové ale slovem "ne" Trump myslel, že novinářům neodpoví. "Prezident řekl 'ne', že nebude odpovídat na otázky," uvedla. "Prezident a jeho administrativa tvrdě pracují na tom, aby zajistili, že Rusko nebude schopno se do našich voleb vměšovat, jak to činilo v minulosti," dodala.

Pro Bílý dům je to od Trumpova pondělního summitu v Helsinkách s ruským prezidentem Vladimirem Putinem již druhá kontroverzní prezidentova reakce, kterou musí vysvětlovat.

Trump v pondělí řekl, že nevidí důvod, proč by se Rusko pokoušelo v roce 2016 ovlivnit prezidentské volby v USA. Toto prohlášení vyvolalo ve Spojených státech údiv a pobouření, neboť americké tajné služby nepochybují, že se Moskva do voleb vměšovala. Po návratu do vlasti Trump vysvětlil, že se přeřekl, neboť ve skutečnosti chtěl říci, že Rusko do voleb zasahovalo.