KLDR je uražená? Co říkají experti

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Inzulin 30 minut před jídlem? To už není třeba

Co bude dál? Vládní činitelé USA nevědí, co Trump s Putinem dohodl

Server National Interst se ptal odborníky na budoucnost vztahů mezi KLDR a USA.

Michael Auslin, politický analytik:

Severní Korea se drží politiky takzvaného maximálního tlaku. Je možné, že prohlášení o potenciální denuklearizaci je pouze dalším trikem Kima, nejpravděpodobnějším je, že KLDR bude uzavírat jedině omezené dohody a své zbraně si ještě ponechá. Kim může mít pocit, že jednání v Singapuru ho legitimizovalo jako světového vůdce a tím pádem nejsou ani žádná rizika.

Kim Sung-han, bývalý ministr zahraničních věcí Jižní Koreji:

KLDR může usilovat o mírovou dohodu, což by mohlo Kimovi zaručit určitou jistotu. Mírový režim by měl být definován jako komplexní koncept, který zahrnuje denuklearizaci, diplomatickou/ekonomickou normalizaci s USA, Jižní Koreou, Japonskem a Čínou. V tomto smyslu musí Spojené státy a zejména Jižní Korea vynaložit maximální úsilí na to, aby se vůbec dohodly. Bez mírové dohody je denuklearizace pro KLDR velmi nebezpečným krokem.

Bruce Klingner, výzkumný specialista na Asii:

Diplomatické jednání s Pchjongjanem zůstává otevřené, ale bude mnohem delší a komplikovanější, než si myslí sám Trump. USA by měly udržovat maximální tlak, dokud Pchjongjang neudělá významné kroky směrem k denuklearizaci. Washington musí i nadále svůj tlak koncentrovat především na porušování lidských práv.

Joshua Santon, zakladatel serveru OneFreeKorea, pracovník ústavu korejsko-amerických studií:

Trump zastává názor, že i přes obrovský arsenál zbraní včetně jaderných, světové státy mají spolupracovat s KLDR. Zatímco KLDR prosazuje svoji jadernou hegemonii, Trump píše další příspěvek na twitteru. Jediným správným řešením zůstávají pouze sankce, které mohou udržovat tlak na Severní Koreji. Pouze sankce dokážou zabránit aktivizaci severokorejských jaderných pozicí.

Zhu Feng, ředitel Institutu mezinárodních vztahů na Nanjing University:

Návštěva ministra zahraničí USA Mike Pompea v Pchjongjangu je novým příkladem, který ukazuje, že Kim není ještě připraven k denuklearizaci. Severní Korea zřejmě očekává bezpečnostní záruky od USA, zároveň ale potřebuje značnou diplomatickou toleranci.