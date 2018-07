Radek Vondráček zakončil návštěvu Washingtonu, další schůzky ho čekají v New Yorku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Washington/Praha – Šéf české Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který je na návštěvě Spojených států, završil svá jednání ve Washingtonu a nyní míří do New Yorku. Vondráčkův pobyt v USA potrvá do 25. července. Po New Yorku Vondráčka čeká například cesta do Chicaga, které je známé početnou českou komunitou, a také do státu Wisconsin.