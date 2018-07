Neštěstí na pláži: Slunečník skrz naskrz probodl ženu

— Autor: -tak / EuroZprávy.cz

New Jersey - Podle deníku Independent na pláži v americkém New Jersey došlo k neštěstí. Kvůli silnému větru špatně upevněný slunečník se zabodl do ženy, která v ten moment odpočívala na pláži.