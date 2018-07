Kdo může za bídu Palestinců? Trumpův zeť svým článkem přilil olej do ohně

Jsou ženy mrchy a hodní kluci je nezajímají? Vědci zjišťovali, jestli to tak v praxi opravdu funguje

Autoři článku vyzývají Hamás, že pokud chce získat ekonomickou pomoc, musí skoncovat s násilím. "Pokud to Hamás umožní, může se život Palestinců zakrátko znatelně zlepšit. Existují zainteresované strany s dostatkem zdrojů, které jsou připraveny dát se do práce. Beze změny doprovázené spolehlivou bezpečností je ale zlepšení nemožné," píše se v článku, který klade důraz na ekonomický faktor mírového procesu.

"Mezinárodní dárci řeší dilema: Mají se snažit lidem pomáhat přímo i s rizikem, že mohou přispět k obohacení teroristů, nebo finance Hamásu zastavit a dívat se na to, jak lidé, jimž má Hamás vládnout, trpí?" táže se trojice.

Hamásu doporučují, aby změnil postoj k Izraeli. "Sedmdesát let po založení Izraele by bylo moudré, kdyby Hamás uznal, že existence Izraele je trvalou skutečností. Hamás vede na úkor palestinského národa nemorální, deset let trvající válku, která už je dlouho prohraná. Běžný kruh: Rakety, minomety, tunely, bomby a další útočné zbraně přinesl lidem z Gazy jen bídu. Skutečnými oběťmi jsou ti Palestinci, kteří se neúčastní nepokojů, ale jejichž budoucnost maří radikální přístup Hamásu," uvádí se v komentáři.

Hamás dnes označil Kushnera za mluvčího izraelské okupace. "Kushner s Greenblattem přijali izraelský výklad a jejich agrese vůči Hamásu je výrazem pohrdání americké vlády," řekl mluvčí Hamásu Sámí abú Zuhrí.