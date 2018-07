Bannon chce spasit Evropu? Zřídí tady svou nadaci

Co se stane, když si denně nebudete měnit spodní prádlo? Hrozí vám těchto pět věcí

Nadace The Movement má být podle něj protipólem fondu amerického finančníka a filantropa maďarského původu George Sorose a stát v čele "pravicové populistické revoluce". Bannon je považován za kontroverzní postavu, před působením v Bílém domě vedl zpravodajský web Breitbart.com, který v té době byl znám výrazně protipřistěhovaleckou a nacionalistickou rétorikou.

Jeho nová organizace se má věnovat odbornému výzkumu. Chce též poskytovat poradenskou činnost pravicově orientovaným lidem, jejichž počet podle The Daily Beast po celé Evropě roste, ale v mnoha případech jim chybí profesionální politická struktura nebo peníze. Nadace by měla začít fungovat před volbami do Evropského parlamentu (EP) na jaře příštího roku.

Ambicí Bannona je, aby jeho organizace konkurovala Sorosově nadaci Open Society, která od svého založení darovala 32 miliard USD (705,6 miliardy Kč). Ta je však liberálně založená.