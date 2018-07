FBI odtajnila utajovanou žádost o sledování Trumpova poradce

Černý scénář: Evropa se hroutí, lidé končí na ulici. Co by se stalo, kdyby padlo euro?

Izrael plánuje otevřít hraniční přechod do Pásma Gazy

Oznámil to dnes list The New York Times. Silně začerněný text obsahuje mimo jiné informace o sledování a odposlechu bývalého poradce volebního štábu nynějšího prezidenta Donalda Trumpa Cartera Page, podezřelého ze spolupráce s Ruskem. Podle Trumpa dokumenty dokazují, že jeho volební kampaň byla předmětem ilegální špionáže ze strany FBI.

Aby mohla FBI Page sledovat a odposlouchávat, musela si předloni v říjnu vyžádat povolení speciálního amerického soudu FISA. Z textu žádosti, který byl částečně zveřejněn, podle newyorského listu vyplývá, že FBI podezírala Page ze spolupráce s Ruskem s cílem ovlivnit prezidentské volby. Page konspiraci s Moskvou popírá.

"Page spolupracuje s ruskou vládou a organizuje s ní spiknutí," zdůvodňuje FBI žádost o odposlechy. Vyšetřovatelé prý byli přesvědčeni, že Page je předmětem cíleného verbování Ruskem. "V rozporu se zákony USA chce podkopat a ovlivnit výsledek prezidentských voleb v roce 2016," uvádí se v dokumentu.

Trump dnes na twitteru napsal, že zveřejněné dokumenty dokazují, že ministerstvo spravedlnosti a FBI soud FISA obelhaly. "Víc a víc to vypadá, že Trumpova volební kampaň byla předmětem ilegální špionáže a sledování ve prospěch politických zájmů prolhané Hillary Clintonové a DNC," pokračoval prezident s odkazem na Demokratický národní výbor, ústřední administrativní orgán amerických demokratů.