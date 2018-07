Trump vypustil nový tweet o Rusku. Není jasné, koho kritizuje

Trump se už předminulý víkend na twitteru podivil nad tím, že administrativa jeho demokratického předchůdce Baracka Obamy nic nepodnikla v případu hackerského útoku na počítače Demokratické strany před prezidentskými volbami v roce 2016.

Na summitu minulé pondělí v Helsinkách pak Trump po boku ruského prezidenta Vladimira Putina šokoval svou zemi bezprecedentním prohlášením, že nevidí důvod, proč by Rusko mělo být viníkem. Po návratu do USA ale Trump řekl, že chtěl ve skutečnosti říci, že nevidí důvod, proč by být nemělo.

"Takže prezident Obama věděl o Rusku před volbami. Proč proti tomu něco nepodnikl? Proč neinformoval naši kampaň? Protože je to všechno velký podvod, proto. A on si myslel, že Nečestná Hillary zvítězí!!!" napsal v neděli Trump.

Není ovšem jasné, zda se slova o "podvodu" týká samotného ruského vměšování, o němž jsou americké tajné služby přesvědčeny, nebo zda mu vadí pouze vyšetřování možných tajných dohod Trumpových spolupracovníků s ruskými agenty.