Pivo z konopí? Vědci vymysleli náhražku nejoblíbenějšího českého nápoje

Vědci v malé laboratoři, v provincii Ontario, totiž provedli testy kvašení, na základě nichž došli k závěru, že je možné vyrobit unikátní alkoholický nápoj, který by se dal nazvat prvním světovým pivem uvařeným z konopí. Přestože už na trhu existuje pivo vařené z ječmene, do nějž se přidává konopný olej, tak tenhle produkt je jiný. Nově objevený způsob výroby piva by totiž spočíval i v užívání stonků, kmene a kořenů marihuany. O to více by se její legalizace alespoň pro podnikatelské a jiné účely dala považovat za důležitou z hlediska ekonomických zájmů. Kanada by se tak mohla zařadit mezi země, které legalizovaly užívání marihuany pro rekreační účely.

Potraviny obsahující konopné složky by se staly legálními rok po uplynutí účinnosti zákona částečně legalizujícího užívání marihuany. Na bázi konopí by se pak mohlo vyrábět nejen pivo, nýbrž i sušenky a med. Kanadská firma Canopy Growth, která je považovaná za prvního výrobce potravin tohoto typu, už dnes zkoumá možnost produkce koktejlů obsahujících složky marihuany.

Například v americkém státě Colorado, v němž už je pěstování marihuany pro zákonem vymezené účely legální, došlo doslova k nárůstu potravin obsahujících konopné složky. Podle odhadů analytiků by příjmy z výrobků a služeb související s pěstováním konopí mohly v Kanadě dosahovat 12 až 22 miliard kanadských dolarů.

Alternativa k alkoholu

"Myšlenka výroby piva z marihuany je založená na tom, zda by se dalo vytvořit něco, co dokáže být alternativou k alkoholu a jeho roli ve společnosti, a co doslova přepíše dějiny. Obávám se však, že na světě neexistuje žádné jiné místo, kde bychom mohli svůj plán rozvíjet. Pouze Kanada se ukazuje jako nejlepší varianta, protože se zde už vedou rozsáhlé diskuze na téma průmyslu v oblasti léčebného konopí, a proto především v ní vidíme velké naděje na další posun v této oblasti." vysvětluje Dooma Wendschuh z Province Brands v Torontu.

Wendschuh přiznává, že se zpočátku objevovaly obavy, zda je výroba piva z konopí dobrým nápadem. "Počátky byly tragické. Pivo chutnalo jako zkažená brokolice. Teprve až s pomocí chemiků, kteří nám dokázali poradit, jak nejlépe zkombinovat chmel, vodu, pivní kvasnice a marihuanu, se nám podařilo vyrobit konopné pivo. Během výroby navíc dojde k odbourání veškerého alkoholu, a tudíž by se nám mohlo povést uvést na trh nealkoholické pivo, které by mohli užívat i lidé trpící celiakií. Chuť konopného piva je suchá, slaná a málo sladká ve srovnání s klasickým pivem. Jeho účinky na vás ale začnou působit okamžitě," vysvětluje Wendschuh.

Cíl, který zastánci konopného piva sledují, je vyrobit produkt, jenž by mohl v budoucnu konkurovat klasickému alkoholu. Konzumace konopného piva by se totiž měla stát ekvivalentem jedné dávky alkoholu, ačkoliv by k faktickému užití alkoholického nápoje nedošlo. Milovníci lihovin by si tak mohli přijít na nápoj, který je uvede do stejného stavu, jako by pili alkohol.

Pro Pirátskou stranu, která v parlamentu prosazuje legalizaci měkkých drog, by se výroba nealkoholického konopného piva, které by dokázalo uspokojit potřeby alkoholiků a pijáků, mohla stát vodou na mlýn. Stane se konopné nealkoholické pivo jednou z metod odvykací protialkoholické léčby podobně, jako elektronické cigarety, které jsou pro kuřáky náhražkou klasického tabáku?