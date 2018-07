Argentinská armáda se zapojí do ochrany hranic, prezident chce chránit strategické cíle

Co vše nám už Evropská unie zakázala? Žárovky a máslo byl jen začátek

Zprávu přinesla agentura AFP, podle které jde v této jihoamerické zemi o velmi citlivou věc vzhledem k bolestivým zkušenostem s vojenskou diktaturou v minulosti.

Po represích, které měly na svědomí ozbrojené síly v mezi lety 1976 až 1983, byla v Argentině v roce 2006 zapovězena jakákoli účast vojáků na operacích spojených se zajišťováním vnitřní bezpečnosti. Asi 50.000 příslušníků armády může zasahovat jen v případě živelních katastrof nebo vnější agrese a také se účastnit mírových misí v zahraničí.

Nová mise by měla tuto situaci změnit. Macri uvedl, že vojáci budou vysláni na sever země k zajištění "logistické podpory v pohraničních oblastech" a k ochraně "strategických cílů". Mělo by se to týkat především hranic s Bolívií a Paraguayí, které jsou nejvíc prostupné.

Ministr obrany Oscar Aguad podle AFP v této souvislosti vysvětlil, že jde o to nepřipustit, aby se v zemi usazoval "organizovaný zločin, skupiny obchodníků s drogami nebo teroristé". Zároveň ujistil, že vojáci v žádném případě nebudou smět dělat práci policie.