Komik ve své show kosí politiky. Jeden už rezignoval, ukázání zadku byl jen začátek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Washington - Britský komik a herec Sacha Baron Cohen se v novém seriálu Who Is America? (Kdo je Amerika?) pustil do politiků, které láká do falešných rozhovorů. Show už stála post poslance zákonodárného sboru státu Georgie Jasona Spencera.