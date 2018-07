Trump se rozpálil doběla. Televizi v Air Force One naladili na CNN

Jak by vypadala Česká republika, kdyby vystoupila z EU? Czexit by tvrdě pocítil každý

Trump je prakticky v nepřetržitém konfliktu s redakcemi liberálních médií. Za své úhlavní nepřátele považuje kromě CNN i televizní stanice NBC a ABC a deníky The New York Times (NYT) a The Washington Post. Jejich redaktory už několikrát označil za "nepřátele lidu".

Trump podle NYT vydal nařízení, aby všechny televize na palubě Air Force One byly naladěny na konzervativní zpravodajskou televizi Fox News. Její vysílání je Trumpovi příznivé a prezident je každodenně vyhledává a vlídně komentuje.

Na incident na žádost médií reagovala mluvčí Melanie Trumpové Stephanie Grishamová. Novinářům řekla, že prezidentova manželka bude sledovat televizi podle svého vlastního uvážení. Novináři by se prý měli zabývat důležitějšími problémy, než je volba televizních stanic.