Trumpovo chování je iracionální? KLDR mění taktiku

Důležité je také i to, že iracionalita by se najednou mohla objevit i na straně soupeře. Nikdo neví, co má v plánu severokorejský lídr Kim Čong-un. Severokorejský lídr prohlásil, že má na stole připravené odpalovací tlačítko, ale jaderné zbraně použije jedině v případě, že by bezpečnost země byla ohrožena.

Zatímco Trumpovo chování je zčásti iracionální, Severní Korea volí racionálnější cestu vyjednávání. Kim na to reagoval rozhodnutím, že KLDR znovu zprovozní linku zajištujících naléhavou komunikaci s Jižní Koreou, jak sdělil v televizním pořadu jeden z severokorejských představitelů. Severní Korea podle posledních událostí pokračuje politiku vlastní integrace s Čínou a Jižní Koreou.

Trump po setkání se severokorejským vůdcem prohlásil, že ke zrušení sankcí vůči KLDR bude možné přistoupit až poté, co Pchjongjang začne s ničením jaderného arzenálu. Kim však naznačil na tom, že denuklearizace bude možná pouze poté, co KLDR nebude hrozit žádné nebezpečí ze strany USA. Konflikty mezi Trumpem a Kimem pořád pokračují především kolem jaderných zbraní. "Trump nejdřív musí nabídnout bezpečnostní záruky KLDR, zrušit sankce a společná vojenská cvičení s Jižní Koreou," napsala severokorejská tisková agentura.