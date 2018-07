Trump v pořádné bryndě? Expert rozluštil šum na tajné nahrávce

Stovky uprchlíků vtrhly z Maroka do španělské enklávy Ceuta. Měli u sebe plamenomety

Kauza se týká debaty mezi Trumpem a jeho bývalým právníkem Michaelem Cohenem. CNN od Cohenova právníka Lannyho Davise část záznamu získala. Pasáž o hotovosti je ale špatně slyšitelná, proto se televize rozhodla žádný vlastní závěr nevyvozovat. Najala si ale soudního experta Eda Primeaua, o kterém uvedla, že pracuje v oboru přes 30 let.

Primeau nahrávku očistil od šumu a na základě rozboru dospěl k závěru, že Trump prohlásil: "Zaplatím hotově." Na to Cohen opakovaně prohlásil ne.

Trumpův osobní právník Rudolph Giuliani dosud tvrdil, že Trump naopak říká, že se nebude platit v hotovosti. Naznačovat něco jiného je podle Giulianiho směšné.

V reakci na Primeauovo zjištění vydal Giuliani nové prohlášení, ve kterém uvedl, že oponentský posudek by mohl dospět k jinému závěru. Dodal, že v kontextu celého rozhovoru nedává použití hotovosti smysl, neboť transakce byla plánována mezi dvě společnostmi. Právě o nutnosti založení firmy předtím Cohen hovořil.

McDougalová tvrdí, že s Trumpem prožila milostný poměr v době, kdy mu jeho žena Melania porodila syna Barrona. Nahrávku Cohen v roce 2016 krátce před volbami tajně pořídil. Skandál je pro Trumpa nepříjemný, protože pokud by se ukázalo, že případné prostředky na odkoupení práv čerpal z volebních účtů, byl by to trestný čin.