Trump vede válku s tajnými službami. Její výsledek může změnit americkou politiku

— Autor: -jrh / EuroZprávy.cz

Washington - Americký prezident Donald Trump dlouhodobě nemá příliš dobré vztahy s americkou zpravodajskou komunitou. Zdá se, že nyní přešel do otevřené války. Trump oznámil, že zvažuje odebrání bezpečnostní prověrky bývalým pracovníkům zpravodajských služeb. Všichni patří k jeho kritikům. Americké noviny New York Times poukazují na to, že Trumpovy kroky mohou mít dalekosáhlé důsledky.