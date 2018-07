USA hrozí Turecku sankcemi. Žádají propuštění amerického pastora

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu reagoval prohlášením, že Ankara nebude tolerovat žádné hrozby. O situaci jednal šéf turecké diplomacie se svým americkým protějškem Mikeem Pompeem, doplnila agentura AFP.

"Spojené státy uvalí na Turecko rozsáhlé sankce za dlouhé zadržování pastora Andrewa Brunsona, skvělého křesťana a otce a také báječného člověka," napsal Trump na twitteru. "Hodně trpí. Tento nevinný člověk víry by měl být propuštěn okamžitě," dodal Trump.

Před ním už viceprezident Mike Pence varoval, že Spojené státy uvalí na Turecko sankce, pokud Ankara nepropustí pastora zadržovaného od roku 2016. Pence na třídenní konferenci o náboženské svobodě v USA prohlásil, že Washington uplatní proti Ankaře "tvrdé ekonomické sankce".

"Nikdo nemůže Turecku rozkazovat. Nebudeme od nikoho tolerovat žádné hrozby," reagoval na twitteru turecký ministr zahraničí. "Právní řád platí pro všechny. Bez výjimky," dodal.

Pence ve středu telefonicky hovořil s Brunsonem, když turecký soud rozhodl o přemístění pastora do domácího vězení. Pence jej ujistil, že společně s Trumpem učiní, co je v jejich silách, aby byl propuštěn a mohl se vrátit do vlasti.