Motel pro chudé rodiny zachvátily plameny. Uhořela žena a jejích pět dětí

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Orbán se znovu opřel do EK a její migrační politiky

Ochutnávají vaše babičky před pečením těsto? Měly by okamžitě přestat, hrozí jim horší věci než jen salmonela

Požár nepřežila 26letá Kiarre Samuelová a její děti ve věku od dvou do deseti let. Její manžel s jedním z dětí se zachránil. Celá osmičlenná rodina spala v jednom pokoji, informuje agentura AP.

"Je to tragédie. Rve mi to srdce," řekl zástupce šerifa okresu Berrien Robert Boyce. "Vždy, když jde o děti, je to horší," dodal.

V ubytovacím zařízení, které podle místních úřadů sloužilo sociálně slabým lidem, "aby se postavili na nohy", bylo v době požáru obsazeno 27 pokojů. Nyní je budova zcela zničená.