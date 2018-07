Útočníci stříleli do davu v New Orleans, tři lidé zemřeli na místě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

New Orleans - Při střelbě do davu v americkém městě New Orleansu v noci na dnešek zemřeli tři lidé. Po útočnících policie pátrá, informuje agentura AP.