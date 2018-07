Trump vytroubil utajenou schůzku. Vydavatel The New York Times mu vyčítal útoky na novináře

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Schůzka, která se uskutečnila již 20. července, měla být podle původní dohody bez výstupů. Sulzberger se o ní rozhodl informovat poté, co podle něj Trump dohodu porušil a o setkání dnes napsal v jednom ze svých tweetů.

"Měl jsem v Bílém domě velmi dobrou a zajímavou schůzku s A. G. Sulzbergerem, vydavatelem The New York Times. Strávili jsme spoustu času povídáním o ohromném množství falešných zpráv, která média vydávají a o tom, jak se falešné zprávy přeměnily do fráze 'nepřítel lidu'. Smutné!" napsal Trump na twitteru po setkání se Sulzbergerem.

"Řekl jsem prezidentovi přímo, že si myslím, že jeho rétorika nejenže rozděluje, ale je stále více nebezpečná," reagoval Sulzberger.

Vydavatel NYT v prohlášení uvedl, že prezidentovi řekl, jak je slovní spojení falešné zpráva nepravdivé a škodlivé. "Varoval jsem ho, že jeho ohnivá rétorika přispívá k nárůstu počtu výhrůžek vůči novinářům a jak povede k násilí," uvedl dále vydavatel NYT.

"Varoval jsem ho, že ohrožuje lidské životy, že podkopává demokratické ideály naší země a že to, co dělá, rozrušuje jeden z našich nejlepších exportních artiklů: oddanost svobodě slova a svobodnému tisku," dodal Sulzberger.