Američané neschvalují partnerství s NATO, ukázal výzkum

Trump obvinil NATO z toho, že aliance neinvestuje do obrany dostatečné množství peněz, zatímco USA pokračují aktivně investovat do militarizace obrovské peněžní částky.

Velký skandál vyvolalo Trumpovo tvrzení o tom, že NATO nemusí bránit malá členská území. „Dejme tomu, že bude napadena Černá Hora, která se do aliance připojila minulý rok. Proč by měl můj syn jet do Černé Hory a bránit ji před útokem?“ řekl americký prezident v televizním pořadu. Trump několikrát zpochybnil základní pilíř NATO, čímž vyvolal velkou diskuzi mezi státy.

Země NATO musí okamžitě přispěchat na pomoc státům napadeným nepřítelem. Útok na jednoho spojence je tím pádem útokem na celou alianci. Závazek kolektivní obrany je hlavním principem NATO.

Dvě třetiny dotazovaných republikánů řekli, že USA nemusí dodržovat své smluvní závazky, zatímco stejnou myšlenku zastávali pouze 4 z 10 demokratů. Společné partnerství mezi USA a NATO tvoří silnou hrozbu pro potenciálního nepřítele, kterým dnes může být Rusko či například KLDR.

Komplikované vztahy s Ruskem nutí NATO koncentrovat své vojenské jednotky u východních hranic. USA se takto jednoznačné pozice nedodržují, Trump očividně je připraven na otevřenější dialog s Putinem.

Americká společnost považuje Rusko za hlavního nepřítele, vzájemný dialog s Ruskem však neodmítá. Anketa, kterou provedla agentura Reuters tvrdí, že ačkoli více než polovina Američanů nesouhlasí s Trumpovým projevem na summitu, jeho jednání v Helsinkách nemělo vliv na jeho celkové hodnocení.