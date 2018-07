Trump pochválil italskou vládu za boj proti uprchlíkům

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

Trump během Conteho návštěvy v Bílém domě prohlásil, že ostatní evropské země by měly následovat italský příklad. Itálie po nástupu nové vlády odmítá přijímat lodě s migranty a pokouší se co nejvíce omezit jejich příjezd do země.

"Velice souhlasím s tím, co děláte v otázce migrace, a nelegální migrace, ba i legální migrace," prohlásil Trump podle agentury Reuters na úvod setkání s předsedou italské vlády.

Řím podle šéfa Bílého domu zaujal při ochraně hranic velmi "pevný postoj", k čemuž se odhodlalo málo zemí. Další evropské státy by měly Itálii následovat, dodal Trump, který označuje za svůj zásadní politický cíl znemožnit přistěhovalcům bez potřebných dokladů, aby se dostávali do USA.