Mladík na dovolené zahrabal nohy do písku. To, co následovalo, vyděsilo i lékaře

Sedmnáctiletý mladík si vyrazil s přáteli na Floridu, kde si kromě koupání také užívali zábavy na pláži. Vše probíhalo bez problémů do doby, než se všichni rozhodli mladíka zakopat do písku tak, že mu trčela jen hlava. Poté, co se společně vyfotili, Michaela vyhrabali a šli na hotel.

O několik dní později se ale dostavily první problémy. Na noze se mladíkovy udělali drobné ranky a puchýřky. Poté se dostavila únava a mladík skončil na pohotovosti.

Když mu lékaři děravou nohu plnou vystouplých puchýřů prohlédli lékaři, zhrozili se. Zjistili, že puchýře ve skutečnosti tvoří několik centimetrů dlouhé chodbičky, v nichž se usídlily škrkavky. Ta nejdelší měřila osm centimetrů.

Podle lékařů se paraziti mladíkovi do nohy zavrtali v písku, nebyl ale jediný. I ostatní kamarádi, kteří s ním byli na pláži, začali trpět stejnými příznaky, a i u nich se dostavila škrkavka.

Dostat je z těla ale není vůbec lehké. Michael sice užívá antibiotika a steroidy, paraziti se ale v těle drží a mladík cítí, jak se mu hýbou pod kůží a zavrtávají dále do nohy. Lékaři se proto pokusily škrkavky zmrazit, ani to ale nepomohlo.

Chlapec si proto nyní máčí nohy v bělidle a má je tak oteklé, že nemůže nosit boty. Podle svých slov by už nikdy na pláž nešel bez bot.